Les iPhone restent les smartphones les plus populaires aux États-Unis, Apple dominant le marché tout au long de 2021.

Apple, meilleur vendeur US de smartphones !

Les données partagées par Counterpoint Research nous indiquent qu’Apple a capturé plus de la moitié du marché pendant la majeure partie des quatre derniers trimestres. L’année a commencé avec 55% de part de marché, puis est montée à 50% ou un peu plus dans les mois suivants et a enregistré une croissance de 14% sur un an. Des chiffres similaires également au cours des trimestres suivants, avec une croissance atteignant 21% en glissement annuel.

Excellent également, le lancement de l’iPhone 13, qui a consolidé Apple à la première place des fabricants de smartphones aux États-Unis. Au quatrième trimestre, la société a réalisé une part de marché de 56% (+10% sur un an).

Samsung se confirme comme le rival le plus proche d’Apple, avec un pic de 34% atteint au troisième trimestre 2021, qui est ensuite tombé à 22% dans les trois mois suivants. Selon les analystes, Samsung « n’a pas réussi à réapprovisionner sa série S21 assez rapidement », ce qui a entraîné une baisse de la part de marché.

