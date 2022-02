Coïncidant avec la performance à la mi-temps du Super Bowl, Beats a publié une nouvelle vidéo intitulée « Dr. Dre is Made in LA ».

Dr. Dre is Made in LA

La vidéo, qui met en scène plusieurs stars, montre également les nouveaux Beats Fit Pro, les derniers écouteurs sans fil de la marque. Les écouteurs, équipés de la puce H1 d’Apple pour une connexion facile, similaires aux AirPods, incluent également la suppression du bruit et la résistance à la transpiration, ce qui en fait un concurrent des AirPods Pro pour ceux qui recherchent des écouteurs sans fil de haute qualité.

La nouvelle vidéo mettant en vedette Dr. Dre dans le rôle de « Made in LA » coïncide avec sa performance à la mi-temps du Super Bowl de cette année qui s’est tenu à Los Angeles. En plus de Dre, le spectacle de mi-temps du Super Bowl a également présenté d’autres artistes tels que Eminem, Snoop Dogg et 50 Cent.

Avec Dr. Dre et des images d’archives d’Anderson .Paak, Kayvon Thibodeux, Roddy Ricch, Serena Williams, Snoop Dogg et Vince Staples.