Selon les dernières rumeurs, Apple présentera en mars son nouveau processeur M2 intégré à un MacBook Pro 13 pouces, mais celui-ci ne subira aucune modification de conception par rapport aux modèles actuels.

Nouveau MacBook Pro 13″ M2 ?

MacRumors rapporte que le prochain MacBook Pro 13 pouces conservera le même design que la version actuellement sur le marché, y compris la barre tactile, mais sans l’encoche et sans l’écran ProMotion, que l’on retrouve plutôt sur les modèles 14 et 16 pouces. Si la rumeur se confirme, cela signifierait que la principale nouveauté du nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme sera la puce M2, qui devrait embarquer le même nombre de cœurs de processeur que le processeur M1, jusqu’à 10 cœurs graphiques et une amélioration. performance.

La rumeur s’aligne également sur un récent rapport de DigiTimes selon lequel Apple travaille sur son premier MacBook Pro avec puce M2. Au niveau du design, il ne reste que quelques doutes sur la présence effective de la Touch Bar, supprimée par Apple dans les derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces pourrait être dévoilé lors de l’événement printanier d’Apple prévu le 8 mars.

