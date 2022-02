Opera et Yat, une société qui vend des URL avec des chaînes d’emoji, ont annoncé un nouveau partenariat pour apporter plus de visibilité aux créations sur Internet.

Jorgen Arnesen, vice-président exécutif du mobile chez Opera, explique cette nouvelle :

« Ce partenariat marque un changement de paradigme majeur dans le fonctionnement d’Internet. Cela fait près de 30 ans que le World Wide Web a été lancé au public, et il n’y a pas eu beaucoup d’innovation dans l’espace des liens Web – les gens incluent toujours .com dans leurs URL. Grâce à l’intégration avec Yat, les utilisateurs d’Opera peuvent abandonner .com et les mots dans leurs liens et utiliser des emojis pour être dirigés vers des sites Web. C’est nouveau, c’est plus facile et plus amusant. »

Il semble que les musiciens profitent déjà de cette nouvelle forme de recherche sur le Web par Yat. Par exemple, la chanteuse Kesha a créé une page Yat. Comment la trouver ? Essayez de rechercher 🌈🚀👽 dans Opera et vous serez redirigé vers son site Web.

Opera prend en charge cette nouvelle fonctionnalité d’URL emoji sur Mac, iPhone et iPad. Yat a également dévoilé un futur plan pour permettre aux utilisateurs de convertir leur URL emoji en NFT pour se connecter aux paiements électroniques.