Apple a ajouté l’iPhone 6 Plus parmi les appareils vintage et obsolètes, car le produit n’est plus en vente depuis plus de 5 ans.

L’iPhone‌ 6 Plus est sorti pour la première fois en septembre 2014 aux côtés de l’iPhone‌ 6 et a été retiré de la liste deux ans plus tard, coïncidant avec le lancement de ‌iPhone‌ 7 et ‌iPhone‌ 7 Plus. L’iPhone 6, dévoilé à la même période, n’est actuellement pas sur la liste des millésimes, car il est resté en vente jusqu’en 2018 en tant qu’appareil de milieu de gamme.

Les ‌iPhone‌ 6 et 6 Plus ont été les premiers smartphones de la société à prendre en charge Apple Pay et à offrir aux utilisateurs plus de choix en termes de taille d’écran. Apple a cessé de prendre en charge ces deux modèles en 2019 avec le lancement d’iOS 13.

Pour les produits vintage, Apple garantit un service jusqu’à 7 ans, mais les réparations sont soumises à la disponibilité des composants.

