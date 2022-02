Memoji et SharePlay pourraient être des fonctions centrales pour l’expérience offerte dans FaceTime par le premier casque de réalité mixte d’Apple.

Gurman a expliqué ce qu’il attend de ‌FaceTime‌ dans realityOS, le système d’exploitation possible du casque Apple. Plus précisément, les appels vidéo FaceTime pourraient s’articuler autour de deux des expériences déjà proposées par l’entreprise : Memoji et SharePlay.

« Imaginez une version VR de FaceTime où vous pouvez vous retrouver dans une salle de conférence avec des dizaines de personnes. Au lieu de voir leurs vrais visages, vous en verrez des versions 3D (Memoji). Je suppose que le casque sera capable de déterminer les expressions faciales d’une personne en temps réel, rendant l’expérience assez réaliste. J’imagine également une utilisation intensive de SharePlay dans le nouveau realityOS, permettant à plusieurs utilisateurs qui utilisent les visionneuses de découvrir de la musique, des films et des jeux ensemble et en même temps. »

Le travail d’Apple sur realityOS a commencé en 2017, le premier casque devant être dévoilé fin 2022 ou début 2023. Apple a introduit Memoji en 2018 avec iOS 12, tandis que SharePlay est un ajout beaucoup plus récent avec iOS 15.1. D’autres nouvelles fonctionnalités qu’Apple a publiées ces dernières années, telles que ARKit, les itinéraires routiers AR dans Apple Maps, l’audio spatial avec détection dynamique de la tête et le scanner LiDAR, devraient également arriver sur le casque MR.