Apple TV+ a annoncé une nouvelle docu-série appelée « Omnivore » créée par le réalisateur Cary Joji Fukunaga et le chef de renommée mondiale René Redzepi. News aussi pour « The Problem de Jon Stewart ».

Omnivore racontera l’histoire de l’humanité et de la planète à travers huit ingrédients distinctifs. Narré par René Redzepi, chef du célèbre Noma de Copenhague reconnu cinq fois comme le meilleur restaurant du monde, le docuserie offrira un aperçu du monde à travers le prisme de la nourriture et explorera comment la nourriture nous lie et nous définit, alimente la politique, façonne nos croyances , explique notre passé et prédit notre avenir.

« « Omnivore » explore la beauté, la complexité et l’interconnectivité de la culture humaine et du monde naturel à travers la façon dont nous manipulons, célébrons et consommons ses meilleures ressources : celles que nous mangeons. Chaque épisode emmènera les téléspectateurs dans un voyage autour du monde, explorant les ingrédients qui ont construit la société, façonné la spiritualité et changé à jamais l’histoire humaine. »

Redzepi est également le fondateur de MAD (Danish for food), une organisation à but non lucratif née avec l’ambition de mener le changement dans les systèmes alimentaires du monde entier. Les programmes de MAD comprennent un symposium biennal, une série de conférences publiques dans des villes du monde entier et son projet le plus ambitieux, une Académie qui soutient l’industrie alimentaire et hôtelière avec des outils conçus pour devenir des agents de changement.

Les docuseries marquent une autre collaboration entre Apple TV+ et Fukunaga. Le réalisateur travaille également sur Amblin Television de Steven Spielberg et sur la série Playtone « Masters of the Air » de Tom Hanks & Gary Goetzman.

Apple a également annoncé que de nouveaux épisodes de l’émission « The Problem de Jon Stewart » arriveront le 3 mars. Dans ces nouveaux épisodes, Stewart et son équipe discuteront du marché boursier, du changement climatique, de la manière d’atteindre l’égalité raciale et des médias grand public contre le sensationnalisme.

« The Problem de Jon Stewart » a été immédiatement présenté comme une série d’anthologies d’actualité, avec des épisodes d’une heure explorant des sujets qui font partie de la conversation nationale. Dans chaque épisode, Stewart rassemble des personnes directement concernées par le sujet et discute avec elles de la manière dont les choses peuvent être changées.