Pour célébrer le Mois du cœur, Apple a activé un nouveau défi d’activité sur Apple Watch et mènera une série d’initiatives sur l’App Store et au-delà.

« Nous croyons fermement que si vous fournissez aux gens des informations sur leur santé, vous pouvez changer la trajectoire de leur bien-être », a déclaré Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple. « Garder votre cœur en bonne santé nécessite une approche holistique, sur laquelle nous nous concentrons depuis la première génération d’Apple Watch avec l’inclusion d’applications d’activité et d’entraînement, ainsi que la fréquence cardiaque. Aujourd’hui, les personnes de tous âges peuvent utiliser nos produits et services pour en savoir plus sur la façon de rester en bonne santé, d’atteindre leurs objectifs personnels et de le faire de manière amusante. »

Le nouveau défi d’activité sur Apple Watch dédié au Mois du Cœur prévoit de terminer 30 minutes de l’anneau d’entraînement aujourd’hui, 14 février, afin de gagner un prix spécial et de nouveaux autocollants pour iMessage. De plus, à partir d’aujourd’hui, Fitness+ proposera une section spéciale d’entraînement énergisant de 30 minutes qui motivera les utilisateurs à atteindre leurs objectifs.

Sur l’App Store, les utilisateurs trouveront une collection d’applications de santé cardiovasculaire avec des informations sur la fréquence cardiaque et les niveaux d’activité, telles que HeartWatch, Gentler Streak et Zones. Apple Books proposera une collection de titres axés sur la santé cardiaque, y compris des livres sur le bien-être émotionnel et une alimentation saine. Apple TV consacrera une collection de films et d’émissions sur les maladies cardiaques et les modes de vie sains, tandis que sur le podcast Apple, les auditeurs pourront trouver un groupe de contenu populaire dans l’onglet Parcourir avec des experts médicaux spécialisés dans les maladies cardiovasculaires.

Apple a également partagé une nouvelle analyse préliminaire sur la recherche. L’équipe de recherche du Brigham and Women’s Hospital, en collaboration avec l’American Heart Association et Apple, a analysé plus de 18 millions d’entraînements enregistrés via Apple Watch pendant la pandémie, notant que les participants à l’étude ont effectué des minutes actives principalement avec des entraînements tels que Walk, Bike and Run, et que les participants âgés de 65 ans et plus ont fait preuve d’une plus grande constance dans l’atteinte de l’objectif d’au moins 150 minutes d’activité par semaine. Dans tous les sexes et tous les groupes d’âge, les participants ayant des niveaux de tonus cardiovasculaire supérieurs à la moyenne ont enregistré en moyenne plus de 200 minutes d’activité par semaine, tandis que ceux ayant des niveaux de tonus cardiovasculaire élevés en moyenne plus de 300 minutes par semaine.

Enfin, pour le mois de février, Apple proposera également des remises supplémentaires en France à ceux qui échangent leur Apple Watch pour acheter un nouveau modèle.