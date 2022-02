Le fondateur de Xiaomi, Lei Jun, veut intensifier son défi contre Apple, comme annoncé au cours des dernières heures sur Weibo.

Le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, a déclaré que la société se concentrerait spécifiquement sur le segment haut de gamme du marché des smartphones dans le but de concurrencer directement Apple et de combler le vide laissé par Huawei.

Avant le blocus du gouvernement américain, Huawei était le plus grand fournisseur de smartphones en Chine, mais maintenant, Jun fera tout pour rendre Xiaomi beaucoup plus fort dans les trois prochaines années.

« Notre objectif est de concurrencer directement Apple en termes de produits et d’expérience utilisateur et de devenir la plus grande marque haut de gamme de Chine au cours des trois prochaines années. La concurrence avec Apple sur le segment des smartphones haut de gamme sera comme une guerre à mort que Xiaomi devra surmonter. »

Au quatrième trimestre 2021, Apple a dépassé Vivo pour devenir la plus grande marque de smartphones en Chine pour la première fois en six ans. Dans le même temps, Apple est devenu le plus grand fournisseur de smartphones au monde, un smartphone vendu sur cinq étant un iPhone.

Comme de nombreuses autres entreprises, Xiaomi a été aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement au cours des deux dernières années, ce qui a entravé l’expansion de l’entreprise. Cependant, au deuxième trimestre 2021, les ventes d’iPhone ont été brièvement dépassées par Xiaomi pour la toute première fois.

Selon les rapports de son PDG, Xiaomi compte attirer davantage de clients en se distinguant des autres marques chinoises de smartphones Android et en se concentrant sur l’expérience utilisateur. Ce plan impliquera 20 000 nouveaux magasins de détail en Chine au cours des trois prochaines années. L’entreprise va investir près de 16 milliards de dollars en recherche et développement au cours des cinq prochaines années.