Le kit Cellebrite vendu aux clients ne peut pas déverrouiller les iPhone, mais l’entreprise peut le faire si la partie intéressée lui envoie les téléphones à pirater.

Cellebrite veut garder secrets ses outils de déverrouillage pour iPhone, craignant probablement que quelqu’un puisse limiter leur fonctionnalité.

La société israélienne vend à la fois du matériel et des logiciels conçus pour déverrouiller les smartphones et extraire les données qui y sont stockées. Au départ, l’entreprise ne vendait ses outils qu’aux forces de l’ordre, mais s’est ensuite étendue au secteur privé. Son activité a été freinée l’année dernière lorsque le service de messagerie Signal a réussi à mettre la main sur le kit de l’entreprise, en craquant le logiciel et en trouvant comment placer un fichier sur un iPhone pour empêcher l’extraction de données.

Cellebrite a pu trouver rapidement une solution alternative à cette découverte, mais craint qu’une telle chose ne se reproduise. Pour cette raison, l’outil vendu aux clients n’est pas en mesure de déverrouiller les derniers modèles d’iPhone. Pour ce faire, Cellebrite demande aux clients d’envoyer physiquement l’iPhone à déverrouiller dans leurs locaux.

Le prix pour déverrouiller un iPhone est de 4 000$ frais de port compris. La société appelle cette option de déverrouillage « Cellebrite Advanced Services », et elle est disponible à la fois pour les forces de l’ordre et les clients du secteur privé. Le kit peut effectuer une extraction complète des données à partir de n’importe quel iPhone, tant que Cellebrite a un accès physique à l’appareil.

Un rapport récent a révélé que Cellebrite compte des milliers de clients rien qu’aux États-Unis, y compris des agences gouvernementales et des entreprises privées.