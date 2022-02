Dès aujourd’hui, les abonnés TV+ peuvent profiter de deux nouveaux films : « The Sky is Everywhere » et « Pretzel and Her Pups ».

The Sky is everywhere

« The Sky is everywhere » (titre original, « The Sky is Everywhere ») est basé sur le roman du même nom de Jandy Nelson et raconte une histoire d’amour parfaite à partager quelques jours avant la Saint-Valentin. Réalisé en partenariat avec A24, le film raconte l’histoire de Lennie, un adolescent prodige de la musique, pleurant la mort de sa sœur, qui se retrouve coincé entre un nouvel écolier et le petit ami dévasté par sa sœur. À travers son imagination et un conflit intérieur, Lennie va affronter son premier amour et sa première perte.

« The Sky is everywhere » est réalisé par Josephine Decker et dure 1h43.

Pretzel and Her Pups

« Pretzel and Her Pups » met en vedette Pretzel, le teckel le plus long du monde, ainsi qu’un père enjoué et solidaire de cinq chiots pleins d’entrain. Avec sa femme Greta, ils encouragent les tout-petits à lever la patte pour résoudre des problèmes et laisser leur empreinte sur le monde.

Le film d’animation dure de 23 minutes et est désormais disponible sur Apple TV+.