Le jeu Bloons TD 6+ est disponible sur Apple Arcade dès aujourd’hui, tandis que Wylde Flowers et Gibbon : Beyond the Trees arriveront dans les prochaines semaines.

Bloons TD 6+

Bloons TD 6+ est l’un des tower defense les plus populaires sur l’App Store et se décline désormais dans une version avec plusieurs nouveautés, dont le mode coopératif à 4 joueurs et plus exclusivement pour Apple Arcade.

Dans ce jeu, vous devrez créer votre propre défense grâce à une combinaison de tours « ressemblant à des singes », d’améliorations, de héros et de compétences pour vaincre tous les envahisseurs. Grâce au mode coopératif, avec le multijoueur Game Center activé, vous pouvez jouer à chaque carte et mode avec jusqu’à 3 autres joueurs. Il y aura des boss finaux et la possibilité de débloquer de nombreux objets dont vous aurez besoin à la fois pour passer les niveaux, et pour personnaliser encore plus vos personnages et votre expérience de jeu.

Au total, vous pourrez utiliser 22 tours différentes, chacune avec trois chemins de mise à niveau différents et diverses capacités uniques. De plus, vous pouvez obtenir l’aide de 13 héros différents avec 20 bonus de signature et 2 capacités spéciales, ainsi que des skins et des voix off à débloquer. Il y a 57 cartes jouables.

Les joueurs pourront également essayer les événements de boss, où de redoutables boss de Bloon testeront même les défenses les plus difficiles. Et si une seule carte ne suffit pas, ils peuvent également tenter l’Odyssée, en combattant dans une série de 3 ou 5 cartes liées entre elles par des thèmes, des règles et des récompenses. En cours de route, les joueurs pourront gagner des trophées pour débloquer des dizaines d’objets leur permettant de personnaliser des singes, des Bloons, des animations, de la musique et bien plus encore.

Le jeu est disponible aujourd’hui pour tous les abonnés Apple Arcade.

Bientôt d’autres nouveautés

Studio Drydock, une nouvelle équipe de développeurs en Australie, lancera son premier projet, Wylde Flowers, exclusivement sur Apple Arcade. Créé par Amanda Schofield et Alex Holkner (20 ans d’expérience combinée chez Electronic Arts, travaillant sur des titres comme Les Sims), Wylde Flowers de Studio Drydock est un simulateur de vie à la ferme avec une pincée de magie.

Les joueurs feront partie d’un monde fascinant, avec des personnages curieux et des sorts magiques, et résoudront un mystère avec le coven en tant que Tara, qui vient d’arriver sur une île rurale confortable pour aider sa grand-mère dans la ferme familiale. Ils pourront se détendre et profiter de la vie à la campagne en s’occupant des cultures, des animaux, de la pêche, de l’artisanat et bien plus encore pendant la journée. La nuit, cependant, ils pourront s’occuper de leur « sorcière d’intérieure » en apprenant à faire voler le balai, à préparer des potions, à contrôler la météo et les saisons ou encore à se transformer en chat. Disponible sur Arcade à partir du 18 février.

Créé par les développeurs indépendants autrichiens, deux fois lauréats du Apple Design Award (avec Old Man’s Journey et ELOH), le dernier jeu de Broken Rules, Gibbon : Beyond the Trees, est une nouvelle aventure écologique dessinée à la main, abordant le thème de l’environnement mondial problématiques et leur impact sur la vie des gibbons.

Les joueurs devront maîtriser le mouvement dynamique et fluide de la brachiation pour se balancer, glisser et culbuter à travers une jungle dessinée à la main en tant que gibbon perdu à la recherche de sa maison au milieu d’une dévastation croissante. Ils devront se déplacer dans ses chaussures de manière fluide et dynamique, dans un voyage dangereux vers des lieux inconnus et dans un récit qui rappelle la lutte des êtres vivants du monde entier. Les utilisateurs maîtriseront l’art de la brachiation à grande vitesse, se donnant de l’élan, faisant des sauts périlleux spectaculaires et se jetant de plus en plus haut avec l’aide de leurs compagnons, éprouvant le frisson et l’euphorie de vivre dans une jungle indomptable. Le jeu sera disponible sur Apple Arcade le 25 février.