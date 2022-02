Apple domine le marché des écouteurs aux États-Unis (et au-delà) grâce aux AirPods et Beats.

Selon les dernières données partagées par Statista, les AirPods représentent 34,4% de la part de marché des écouteurs dans le pays. L’avantage devient encore plus grand si l’on considère également les écouteurs Beats, qui se positionnent à la deuxième place avec une part de 15,3%. Au total, Apple représente près de 50 % de la part des écouteurs aux États-Unis.

Les analystes de Wedbush estiment que les AirPods représentent un business annuel de 20 milliards de dollars et qu’Apple est proche d’atteindre les 100 millions d’unités d’écouteurs sans fil vendues. Statista définit également les AirPods comme « les écouteurs les plus populaires de la planète » :

« Alors que beaucoup ont été impressionnés par la technologie derrière les premiers véritables écouteurs sans fil d’Apple, leur conception a suscité de nombreuses critiques et au début, il y avait des blagues sur l’apparence, le prix et l’attrait général des AirPods. Cinq ans plus tard, il est clair qu’Apple est toujours le dernier à rire, car les AirPods, maintenant dans leur troisième génération, sont sans doute les écouteurs les plus populaires de la planète. »

Juste derrière Beats viennent les écouteurs Bose avec une part de marché de 12,5% aux États-Unis, suivis de Samsung à la quatrième place avec 12,2%. JBL (appartenant à Samsung), Sony, Skullcandy et LG se classent parmi les huit premiers.

Bien que les chiffres de Statista ne concernent que les États-Unis, des chiffres similaires sont également enregistrés dans d’autres parties du monde, y compris en Europe.

