Le catalogue Apple TV+, de plus en plus étoffé, accueillera la nouvelle série dramatique « The New Look », qui présentera des visages du calibre de Juliette Binoche et Ben Mendelsohn.

L’annonce officielle d’Apple révèle quelques détails sur l’intrigue de cette nouvelle série télévisée, qui pour le moment n’a pas encore de fenêtre de sortie. La nouvelle série réalisée par Todd A. Kessler s’inspire d’événements réels, nous emmenant à Paris pendant l’occupation nazie de la Seconde Guerre mondiale. On assistera au déclin du créateur Coco Chanel, à l’ascension relative de Christian Dior qui saura redonner esprit et vie au monde avec son style unique et révolutionnaire. Dans cette série produite et réalisée par Todd A. Kessler on retrouvera Ben Mendelsohn (« Rogue One », « Bloodline ») sur les traces de Christian Dior et de l’oscarisée Juliette Binoche.

The New Look, qui sera entièrement tourné dans la ville de Paris, sera la première production du partenariat télévisuel naissant entre Lorenzo di Bonaventura et Todd A. Kessler. Reste plus qu’à suivre l’évolution de la production pour connaître plus de détails comme la date de lancement de la série.