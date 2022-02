Christopher Bryan, résident du Colorado, a intenté un recours collectif contre Apple concernant le problème de « Jelly Scrolling » de l’iPad mini 6.

Apple est accusée de commercialiser et de vendre frauduleusement l’iPad mini de sixième génération alors qu’il était au courant de la faille dite « Jelly Scrolling ». Quelques jours après la sortie de l’iPad mini 6 en septembre dernier, certains utilisateurs ont commencé à remarquer que l’affichage du texte apparaissait légèrement erratique lors du défilement avec l’appareil orienté verticalement. En particulier, le texte sur le côté gauche de l’écran semble légèrement décalé par rapport au texte affiché sur le côté droit de l’écran.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

