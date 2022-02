Foxconn, le plus grand assembleur d’iPhonbe au monde, rapporte que le carénage des composants diminue et qu’il y aura des améliorations significatives dans les mois à venir.

Comme le rapporte Bloomberg, Foxconn a déclaré que la pénurie de composants qui impacte la fabrication électronique depuis plus d’un an montre des signes d’atténuation. C’est un signe très encourageant pour les fabricants de tous les secteurs, y compris Apple. Déjà d’ici six mois, il ne devrait plus y avoir de problèmes majeurs dans l’approvisionnement en composants pour les produits Apple, afin de réduire considérablement les délais d’expédition des différents appareils.

Bien qu’Apple conçoive ses propres puces des séries A et M pour que TSMC les produise sans trop de problèmes d’approvisionnement, la société s’appuie toujours sur des puces standard pour des éléments tels que les pilotes d’affichage et certaines fonctions de gestion de l’alimentation. Ces soi-disant « nœuds hérités » ont été le principal obstacle pour Apple et Foxconn dans la production de divers composants.

Apple a réussi à réduire en partie ces lacunes grâce à des accords avec divers fournisseurs, mais cela n’a pas suffi. L’entreprise a en effet perdu 12 milliards de dollars sur les deux derniers trimestres 2021 justement à cause de ces manquements.