Microsoft a annoncé une série de changements qui rendront son App Store beaucoup plus ouvert, afin d’anticiper d’éventuelles mesures réglementaires antitrust suite à l’acquisition d’Activision Blizzard.

Dans un communiqué officiel, Microsoft a présenté le futur de son App Store :

« Aujourd’hui, nous annonçons un nouvel ensemble de principes Open App Store qui s’appliqueront au Microsoft Store sur Windows et aux marchés de nouvelle génération que nous allons créer pour les jeux. Nous avons développé ces principes en partie pour répondre au rôle et aux responsabilités croissants de Microsoft alors que nous entamons le processus d’approbation réglementaire pour l’acquisition d’Activision Blizzard. Ce processus réglementaire commence alors que de nombreux gouvernements déploient de nouvelles lois pour promouvoir la concurrence sur les marchés des applications. Nous voulons que les régulateurs et le public sachent qu’en tant qu’entreprise, Microsoft s’engage à s’adapter à ces nouvelles lois et, avec ces principes, nous nous efforçons de le faire. »

Microsoft affirme que la législation à venir dans plusieurs pays comporte des risques et des avantages, et que les nouvelles mesures pourraient offrir une meilleure expérience aux créateurs et aux clients. Les principes de l’Open App Store sont la qualité, la sécurité, la protection et la confidentialité, la responsabilité, l’équité et la transparence et le choix du développeur. Ces modifications, du moins dans un premier temps, ne s’appliqueront pas à la boutique intégrée à la Xbox.

Cette nouvelle va certainement mettre la pression sur Apple, qui ces derniers mois fait face à diverses causes liées aux limitations de l’App Store et à son prétendu monopole.