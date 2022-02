Apple affirme avoir retiré 12 fonderies et raffineries de sa chaîne d’approvisionnement dans le cadre de son engagement à garantir un approvisionnement en minerais 100 % respectueux des travailleurs et de la législation américains.

Un nouveau document envoyé à la SEC indique qu’Apple « n’achète ni ne se procure directement de minerais primaires sur les sites miniers. Cependant, nous nous engageons à respecter et à dépasser les normes de diligence raisonnable internationalement acceptées pour les chaînes d’approvisionnement en minéraux primaires et en matériaux recyclés. Nous cherchons également à n’utiliser que des minéraux et des matériaux recyclés et renouvelables dans nos produits et nos emballages et nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone pour l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement d’ici 2030 ».

Apple indique qu’au 31 décembre 2021, toutes ses fonderies et raffineries identifiées dans la chaîne d’approvisionnement ont participé à un audit de contrôle indépendant pour l’approvisionnement responsable en étain, tantale, tungstène et or. À cette fin, Apple a retiré 12 fournisseurs en 2021 parce qu’ils n’étaient pas disposés à participer à cet audit ou parce qu’ils ne respectaient pas les exigences d’approvisionnement responsable en minéraux. Apple affirme que les 253 fournisseurs de sa chaîne ont satisfait aux exigences et qu’au total 163 fournisseurs ont été supprimés depuis 2009.

La question concerne notamment la République démocratique du Congo, où plusieurs entreprises exploitent des travailleurs et opèrent dans des conditions de sécurité précaires lors de l’extraction de minerais.

Apple dit qu’il fera encore plus dans les mois à venir :

« Alors que nous nous efforçons de renforcer les programmes de diligence raisonnable à l’échelle de l’industrie opérant dans les zones de provenance des minéraux 3TG, nous engageons et soutenons un large éventail d’initiatives multipartites, y compris le soutien aux organisations de défense des droits de l’homme et environnementales, ainsi que des initiatives visant à autonomiser les travailleurs de soulever des problèmes et de signaler des incidents miniers. Nous pensons que toutes les parties prenantes (y compris les gouvernements, la société civile et l’industrie) devraient intensifier leurs efforts pour mettre en œuvre des programmes complets de diligence raisonnable, mesurer l’impact, collaborer et soutenir les communautés locales pour améliorer les conditions et diriger le développement économique et social dans le secteur minier. »

Ces minéraux sont utilisés par Apple dans une variété de produits, notamment l’iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats, HomePod, iPod, certains accessoires et même la carte Apple.