Adobe a publié une nouvelle mise à jour pour Premiere Pro, introduisant de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour les éditeurs vidéo, y compris la prise en charge de la nouvelle encoche du MacBook Pro.

En plus des correctifs de bugs habituels et des améliorations de performances, Premiere Pro a obtenu de nouvelles fonctionnalités pour rendre le montage plus facile et plus rapide. Avec la dernière mise à jour vers la version 22.2, la synthèse vocale est jusqu’à trois fois plus rapide, grâce au travail effectué directement sur l’appareil, sans avoir besoin d’une connexion Internet. La transcription est basée sur Adobe Sensei, la solution d’apprentissage automatique de l’entreprise.

Dans cette mise à jour, Premiere a également obtenu une autre fonctionnalité basée sur Sensei : Remix. Cette fonctionnalité « redimensionne intelligemment les chansons afin que la musique corresponde à vos vidéos« . Au lieu de devoir effectuer manuellement les coupes nécessaires pour adapter la musique aux vidéos, Remix fait tout le travail et fait gagner un temps considérable aux éditeurs.

Alors que de nombreux éditeurs préféreront faire le travail manuellement, Remix pourrait aider à gagner beaucoup de temps, en particulier avec de longs travaux où seule une musique de fond générale est nécessaire. Remix existait auparavant dans Adobe Audition, la solution d’édition audio dédiée de l’entreprise, mais a maintenant été implémenté directement dans Premiere.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, Premiere Pro ajuste désormais les éléments de l’interface utilisateur autour de l’encoche des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.