Adrien Brody fera ses débuts dans un contenu original d’Apple TV+, grâce à un accord conclu pour faire partie du casting du film « Ghosted » avec Chris Evans et Ana de Armas.

Tel que rapporté par Deadline, Adrien Brody jouera dans le prochain drame et live-action « Ghosted » qui arrivera sur Apple TV+. Le film est décrit comme une histoire d’action-aventure romantique et sera réalisé par Dexter Fletcher. La production sera confiée à Skydance Studios.

Brody représente certainement une entrée exceptionnelle dans le casting, étant donné qu’il est l’un des acteurs les plus récompensés et les plus respectés d’Hollywood. Il n’y a actuellement aucun autre détail sur le film ou sur sa date de lancement sur TV+.