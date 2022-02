L’équipe Safari et WebKit d’Apple demande des commentaires sur Twitter après avoir critiqué les bugs et les problèmes du navigateur Web.

Jen Simmons, un évangéliste d’Apple lié aux développeurs de l’équipe Web Developer Experience pour Safari et WebKit, a écrit sur Twitter que certains utilisateurs se réfèrent à Safari comme au « nouvel Internet Explorer », et évidemment ce n’est pas bon pour l’image du navigateur. Simmons a ensuite invité les utilisateurs qui remarquent des bugs à contacter Apple sur bugs.webkit.org afin que l’équipe puisse les examiner et travailler à les corriger.

Safari a reçu plusieurs plaintes ces dernières années pour des bugs plus ou moins graves, une expérience utilisateur à revoir et une compatibilité avec certains sites Web. Les critiques ont culminé l’année dernière lorsqu’Apple a déposé une refonte substantielle de Safari à la WWDC, notamment en ce qui concerne l’interface utilisateur. Des critiques qui ont poussé Apple à reculer juste avant la sortie publique d’iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey.

Et vous, que pensez-vous des dernières versions de Safari ?