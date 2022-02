Apple introduit de nouveaux avantages sociaux dans ses magasins pour attirer de nouvelles personnes et fidéliser les travailleurs existants sur un marché de plus en plus complexe.

Les avantages s’appliqueront aux employés à temps plein et à temps partiel, Apple offrant bientôt 12 jours de maladie payés, contre six actuellement pour les travailleurs aux États-Unis. Les jours de maladie peuvent être utilisés pour des congés liés à la santé mentale, à une maladie ou pour accompagner des membres de la famille chez un médecin.

Apple proposera également plus de jours de vacances, disponibles après trois ans d’utilisation au lieu de cinq. Les vacances seront également offertes aux employés à temps partiel pour la première fois, Apple offrant jusqu’à six jours de congés payés par an. Les employés à temps partiel ont désormais également droit à un maximum de six semaines de congé parental payé et auront la possibilité d’augmenter leurs heures de travail pendant les quatre premières semaines après leur retour.

Ces derniers mois, de nombreuses entreprises aux États-Unis ont eu du mal à conserver leur personnel de vente au détail pendant la pandémie, à tel point qu’elles ont dû faire face à des pénuries de personnel. Pour cette raison, de nombreuses entreprises ont augmenté leurs salaires et leurs avantages sociaux, tout comme Apple le fait.