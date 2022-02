Tous ceux qui sont passés de l’iPhone 12 Pro à l’iPhone 13 mini pour faire de meilleures photos et vidéos ont semble-t-il fait le bon choix…

Le célèbre site DxOMark a publié son test de l’appareil photo de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini, et il apparaît que même le petit smartphone d’Apple sorti l’année dernière a surpassé l’iPhone 12 Pro en termes de photographie et de vidéo.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini ont tous deux obtenu un score photo de 138, soit trois points de plus que l’iPhone 12 Pro sorti en 2020. Chacun de ces deux nouveaux modèles égale les performances photo de l’iPhone 12 Pro Max, qui a également obtenu un score de 138.

En termes de vidéo, l’iPhone 13 et l’iPhone mini ont tous deux obtenu un score de 117, soit cinq points de plus que l’iPhone 12 Pro. Dans ce domaine, les deux nouveaux iPhones battent également l’iPhone 12 Pro Max et son score de 113.

Restons clairs cependant sur le fait que les iPhone 12 restent d’excellents photophones et ils conviennent parfaitement à n’importe quel amateur de photographie. Ils ont également l’avantage d’être moins chers (vous trouverez des iPhone 12 pour un peu plus de 550€ sur Back Market). Mais si vous voulez des clichés de qualité professionnelle, l’iPhone 13 est sans doute plus adapté pour vous.

Les iPhone 12 Pro restent les rois du zoom

Le seul domaine où l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max dominent encore est celui du zoom. Les anciens iPhones Pro ont obtenu des scores de 66 et 68, alors que les téléphones non Pro ont obtenu un score de 55. Cela est évidemment dû au fait que l’iPhone 12 Pro inclut un téléobjectif, un énorme avantage matériel dans ce domaine.

Globalement, le système de caméra de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini correspond à celui de l’iPhone 12 Pro de l’année dernière, en grande partie grâce à cet avantage du téléobjectif.

Cela montre que, à moins que vous n’ayez besoin de ce téléobjectif, vous pouvez obtenir des photos et des vidéos incroyables sans passer par un iPhone Pro. Bien entendu, les choses changent encore plus si l’on considère l’iPhone 13 Pro et son système de caméra amélioré prenant en charge la vidéo ProRes. C’est un téléphone conçu pour ceux qui veulent le summum de la qualité lorsqu’il s’agit de photos sur smartphones.