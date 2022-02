Apple a d’abord lancé un développeur avec six semaines de sessions virtuelles en direct.

Les sujets qui seront abordés au cours des différentes sessions comprendront une assistance sur l’utilisation des événements in-app, des codes d’offre personnalisés, l’optimisation de la page produit, l’acquisition de clients et plus encore.

« Connectez-vous avec des experts Apple via des sessions en ligne du 15 février au 29 mars pour en savoir plus sur les dernières fonctionnalités de l’App Store et obtenir des réponses à vos questions. Apprenez à créer des pages de produits qui s’adaptent le mieux aux personnes que vous souhaitez atteindre, à offrir des expériences d’adhésion exceptionnelles, à distribuer des codes d’offre personnalisés et à promouvoir vos événements intégrés à l’application. Inscrivez-vous dès aujourd’hui si vous êtes membre du programme pour développeurs Apple. »

Apple proposera plusieurs sessions dans différentes langues avec des événements virtuels qui comprendront également des moments dédiés aux questions et réponses en direct.

Voici le programme complet :

Codes d’offre personnalisés

L’optimisation de la page produit

Événements intégrés à l’application

Les pages produits personnalisées

Optimisez vos abonnements pour réussir

Plus d’informations sont disponibles sur le site Web des développeurs Apple.