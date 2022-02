Selon un nouveau rapport de la chaîne d’approvisionnement, Apple lancera son premier MacBook Pro équipé de la puce M2 lors de son événement de printemps, qui se tiendra le mois prochain.

DigiTimes rapporte que les partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ont maintenu les lignes de production pendant les vacances du Nouvel An chinois avant le lancement du nouveau MacBook Pro, qui devrait être lancé « début mars »:

« Apple lancera un certain nombre de nouveaux appareils début mars, notamment le nouveau MacBook Pro qui adopte le dernier processeur M2, l’iPhone SE 5G et l’iPad 5G. À l’exception du processeur, la plupart des autres composants utilisés dans le nouveau MacBook Pro présenteront à peu près les mêmes spécifications que celles du modèle de puce M1 existant, ce qui amène les partenaires de la chaîne d’approvisionnement du MacBook Pro à maintenir la production pendant les vacances du Nouvel An chinois. pour répondre à la demande croissante de la série Mac. »

Bien que le rapport ne mentionne pas les dimensions exactes du MacBook Pro, le seul modèle « Pro » avec la puce M1 est le MacBook Pro 13 pouces et on peut donc supposer qu’Apple travaille sur une version mise à jour de cette machine. Nous trouverons la nouvelle puce M2, qui devrait être une version améliorée de la puce M1, mais pas en mesure de rivaliser avec les récents M1 Pro et M1 Max. Cette même puce devrait également arriver sur le nouveau MacBook Air, attente dans le courant de 2022.

On dira très probablement adieu à la Touch Bar, comme on l’a déjà vu avec les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. De plus, l’écran n’aura pas la technologie Pro Motion.

En bref, il est maintenant clair que 2022 sera vraiment une année pleine de nouveaux produits de marque Apple. Il ne reste plus qu’à attendre le premier événement officiel.