Signal, l’une des applications de messagerie les plus sécurisées grâce à son système de cryptage, est mise à jour avec une fonctionnalité très attendue : la possibilité de changer le numéro de téléphone enregistré sans perdre les conversations passées.

Étant donné que toutes les conversations Signal sont cryptées de bout en bout, l’application connecte les discussions de l’utilisateur à son numéro de téléphone sans aucune synchronisation dans le cloud. Par conséquent, si un utilisateur changeait de numéro de téléphone, toutes les conversations précédentes étaient perdues.

Avec la dernière mise à jour, l’application de messagerie a introduit une nouvelle façon de permettre aux utilisateurs de changer leur numéro de téléphone sans avoir à créer un nouveau compte et sans perdre de conversations.

Si vous continuez à utiliser le même smartphone, mais avec un nouveau numéro de téléphone, la fonction Changer de numéro de Signal vous permettra de conserver votre profil et tous vos messages et groupes existants sur votre appareil. D’autres personnes peuvent également continuer à vous contacter sur le nouveau numéro. Mais rappelez-vous que, pour changer le numéro de téléphone enregistré dans votre compte Signal, vous devez avoir accès à la fois à l’ancien et au nouveau numéro pour confirmer le changement.

Autres nouvelles :

Une nouvelle fonction de sélection multiple vous permet de sélectionner plusieurs chats à la fois dans la liste des chats et de les marquer comme lus, archivés ou supprimés. Appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche pour l’essayer

Les chats archivés sont désormais plus facilement accessibles. Appuyez simplement sur votre photo de profil en haut à gauche pour un accès facile

Maintenant, vous pouvez facilement rechercher votre réaction préférée

Personnalisez vos réactions prédéfinies afin que vous puissiez avoir vos émotions préférées plus près de votre poche

Balayez simplement vers la gauche sur un chat de la liste de chat pour le faire taire rapidement ou non

Correction d’un bug qui rendait invisibles certaines parties d’un long message texte dans la zone de saisie

Signal est disponible gratuitement sur l’App Store.