Apple a acquis AI Music, une startup qui a développé une plateforme capable de créer des chansons en utilisant l’intelligence artificielle.

L’acquisition a été finalisée au cours des dernières semaines. La technologie AI Music peut créer de vraies chansons en utilisant l’intelligence artificielle et à partir des redevances existantes. Les chansons sont dynamiques et peuvent changer en fonction de l’interaction en temps réel de l’utilisateur. Par exemple, une chanson peut changer de hauteur pendant la lecture en fonction de l’intensité de l’entraînement de l’utilisateur. Comme l’entreprise l’explique sur son site Web (maintenant hors ligne), AI Music peut même créer des chansons qui correspondent à votre rythme cardiaque.

« AI Music est à la pointe de l’exploration de la façon dont l’intelligence artificielle peut changer et adapter la musique. Tout simplement, nous croyons que la musique doit être accessible et contextuellement pertinente à la fois pour ses créateurs et ses auditeurs. Avec notre Infinite Music Engine et d’autres technologies propriétaires, nous fournissons des solutions sur mesure pour les spécialistes du marketing, les éditeurs, les professionnels du fitness, les agences de création et bien d’autres.

Une musique qui s’adapte à votre rythme cardiaque, une publicité audio qui s’adapte au contexte de l’auditeur, une licence universelle dans tous les formats… Tout cela est possible et plus encore, grâce à notre recherche de pointe et à un développement interne évolutif. »

Apple n’a pas commenté l’acquisition, et le montant payé pour conclure l’accord n’est pas connu. Nous pouvons nous attendre à ce que la technologie AI Music soit exploitée à la fois pour améliorer Apple Music, et peut-être pour offrir des mélodies personnalisées pendant les entraînements Fitness+ ou pour créer des sons ambiants en temps réel avec HomePod.