Avec le lancement mondial des écouteurs Beats Fit Pro, la société a lancé une nouvelle campagne intitulée « Move How You Want » mettant en vedette Naomi Osaka, Kaia Gerber, Vince Staples et Quen Blackwell.

Cette campagne est divisée en quatre séquences de 15 secondes, chacune mettant en vedette un protagoniste différent : la championne de tennis Naomi Osaka, le mannequin et actrice Kaia Gerber, le célèbre artiste Vince Staples et la star des médias sociaux Quen Blackwell.

La campagne Move How You Want pour le lancement mondial de Beats Fit Pro a été entièrement tournée à Los Angeles. Les vidéos se terminent par le slogan « Bougez comme vous voulez ». Il s’agit d’une référence claire à la conception flexible et personnalisable du Beats Fit Pro, qui permet au consommateur un ajustement sûr pour toute activité.

Les nouveaux écouteurs Beats ont été lancés en novembre aux États-Unis et dans d’autres pays sélectionnés, alors qu’ils ne sont arrivés sur le marché mondial que depuis fin janvier. Ils sont déjà disponibles à l’achat sur Amazon.