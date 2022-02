En utilisant une combinaison d’impression 3D et d’outils électriques, un utilisateur de TikTok a pu convertir une coque iBook G3 en un étui iPad fonctionnel avec un chargeur Apple Watch intégré.

L’utilisateur de TikTok @skipperfilms montre un bref aperçu de la façon dont il a remplacé tous les composants internes d’un iBook G3, en les remplaçant par la technologie Apple moderne. Il n’a laissé que la coque, puis a utilisé l’impression 3D pour créer les pièces nécessaires au montage de l’iPad et des accessoires.

Tout d’abord, il a remplacé le moniteur par un iPad, branché les ports USB-C dans les anciens emplacements de port et ajouté une batterie portable pour alimenter l’iPad et le chargeur Apple Watch. La batterie peut être rechargée via le port USB-C orienté vers l’extérieur.

La batterie, le clavier, le chargeur Apple Watch et le porte-crayon Apple utilisent chacun des plaques conçues sur mesure créées avec une imprimante 3D. Tout le câblage est caché derrière le boîtier.

Une fois terminé, l’iPad est à la place de l’ancien moniteur, tandis qu’en dessous on trouve un clavier fonctionnel avec trackpad. L’insert pour l’Apple Pencil est situé sous l’iPad, tandis que le chargeur de l’Apple Watch est situé au-dessus du clavier.

Que pensez-vous de cet iBook G3 transformé en coque iPad ?