Il y a une autre fonctionnalité que l’iMac M1 remanié aurait pu avoir, à savoir Face ID. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a envisagé d’ajouter Face ID au nouvel iMac M1 l’année dernière.

En réalité, tout cela ne devrait pas surprendre, étant donné que dès 2020, par exemple, Filipe Espósito de 9to5Mac a rapporté que la bêta de macOS Big Sur suggérait l’hypothèse qu’Apple avait l’intention d’introduire la fonction de reconnaissance faciale sur le Mac.

Cela confirme ce qui a été rapporté dans la dernière édition de la newsletter Mark Gurman Power On de Bloomberg. Le journaliste écrit :

« Face ID était en préparation pour l’iMac M1. Bien sûr, l’iMac est le Mac avec un écran intégré plus épais, car les MacBook ont ​​des écrans assez fins. »

On ne sait donc pas ce qui a empêché Apple d’introduire cette fonctionnalité. En ce qui concerne Face ID sur le MacBook, Gurman trouve l’idée plutôt cool et dit qu’il ne s’attendra pas à cette fonctionnalité de si tôt. Peut-être est-il possible que l’entreprise introduise cette fonctionnalité sur le prochain iMac 27 pouces, qui devrait être annoncé cette année, ou dans un futur modèle :

« Actuellement, la technologie permettant d’intégrer Face ID dans les écrans minces des MacBook n’existe pas. Donc, si Face ID arrive sur Mac, je pense que ce sera d’abord sur un iMac ou un moniteur externe. Apple a certainement travaillé là-dessus, mais seul le temps nous dira s’il arrive réellement sur le marché. »

Auriez-vous aimé un iMac avec Face ID ou préféreriez-vous le bouton Touch ID sur le Magic Keyboard ?