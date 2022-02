Comme tous les dimanches, Mark Gurman revient parler dans son rendez-vous hebdomadaire habituel avec la newsletter Power On. Cette fois, il est question du MacBook Pro mais aussi de la future puce M2, une route qui pourrait se recroiser selon Gurman.

Comme vous le savez, le premier MacBook Pro avec Apple Silicon est arrivé avec le lancement de la puce M1. Par la suite, la firme de Cupertino a révisé la gamme MacBook Pro avec le lancement de deux puces hautes performances en octobre et une importante revue matérielle qui a également vu l’arrivée de l’écran ProMotion et un design renouvelé. Cependant, Apple semble disposée à maintenir une gamme « entrée de gamme » de la gamme Pro, en lançant un nouveau MacBook Pro avec puce M2 au cours de l’année. Ce modèle remplacerait évidemment le MacBook Pro M1 13 pouces.

Selon Gurman, ce modèle n’intégrera pas l’écran ProMotion et proposera moins de solutions en termes de mémoire unifiée et de masse. La technologie d’affichage sera vraisemblablement LCD, avec des mini LED qui devraient rester exclusives au modèle le plus performant avec M1 Pro / Max. Il est évidemment entendu qu’Apple mettra également à jour la gamme iMac 24″, Mac Mini et MacBook Air avec la puce M2.

Avez-vous déjà prévu l’achat d’un nouveau Mac ? Achèterez-vous un modèle actuel ou attendrez-vous les nouveaux modèles de puces M2 ?