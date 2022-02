Selon le blog Mac Otakara, les fournisseurs d’Apple ont commencé la production d’un nouvel iPad Air de cinquième génération et d’un iPhone SE de troisième génération.

Citant des sources proches des fournisseurs d’Apple en Chine, le rapport indique que le nouvel iPhone SE conservera le même design que le modèle actuel sorti en 2020 et continuera à ne pas prendre en charge la technologie MagSafe. Les principales caractéristiques du nouvel iPhone SE devraient inclure une puce A15 plus rapide et un support 5G.

Le nouvel iPad Air devrait avoir des fonctionnalités similaires à celles de l’iPad mini de sixième génération, notamment une puce A15 Bionic, une caméra frontale ultra large de 12 mégapixels avec prise en charge de Center Stage, une prise en charge 5G pour les modèles cellulaires et un flash True Tone Quad-LED. Mac Otakara dit que le nouvel iPad Air aura le même design que le modèle actuel avec un écran de 10,9 pouces, y compris une caméra arrière à objectif unique.

L’iPad Air et l’iPhone SE devraient être annoncés ce printemps, avec un événement Apple organisé entre mars et avril.