L’annonce officielle de Blizzard est tombée : d’ici la fin de l’année, un nouveau jeu de la saga Warcraft arrivera sur iPhone et iPad.

Lors de la dernière conférence financière, Blizzard a révélé qu’il prévoyait de déployer Warcraft sur les appareils mobiles d’ici la fin de l’année. Par le passé, la société avait évoqué un jeu mobile dédié au monde de Warcraft, mais c’est la première fois qu’une date de sortie est également évoquée.

« Nous prévoyons de nouveaux contenus pour la franchise Warcraft en 2022, y compris de nouvelles expériences dans World of Warcraft et Hearthstone, et pour la première fois, mettre le tout nouveau contenu mobile Warcraft entre les mains des joueurs. »

En plus de la confirmation que Warcraft arrivera sur les plateformes mobiles, il n’y a actuellement aucun autre détail sur le jeu tel que le genre ou les éléments de l’univers Warcraft qu’il contiendra. Cependant, c’est une excellente nouvelle pour les fans du populaire MMORPG.

Des rumeurs suggèrent que Blizzard développe un jeu basé sur la technologie AR, similaire à Pokémon GO, mais des surprises ou même la sortie de jeux plus différents ne sont pas exclues.