Apple TV+ a publié la bande-annonce officielle de « Lincoln’s Dilemma », une nouvelle série documentaire en quatre parties dédiée à Abraham Lincoln et l’état du pays pendant sa présidence.

La bande-annonce de deux minutes montre les illustrations du documentaire, ainsi que certains des journalistes, éducateurs et universitaires qui ont été interviewés pour sa réalisation. La bande-annonce arrive avant la première du documentaire, qui aura lieu le vendredi 18 février.

Basé sur le livre « Abe: Abraham Lincoln in His Times » du célèbre historien David S. Reynolds, « Lincoln’s Dilemma » est raconté par Jeffrey Wright et présente les voix de Bill Camp dans le rôle d’Abraham Lincoln et de Leslie Odom Jr. dans le rôle de Frederick Douglass.

En plus d’examiner Lincoln sous un nouveau jour, la série raconte également les histoires d’esclaves, « façonnant une vision plus complète d’une Amérique divisée sur des questions telles que l’économie, la race et l’humanité, et mettant en lumière la bataille de Lincoln pour sauver le pays, à tout prix « .

Les quatre volets de « Lincoln’s Dilemma » seront disponibles le vendredi 18 février sur Apple TV+.