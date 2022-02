Les premiers épisodes de la série Suspicion très attendue avec Uma Thurman sont désormais disponibles sur Apple TV+.

Suspicion est basée sur la populaire série israélienne « False Flag ». Le fils d’une femme d’affaires américaine (jouée par Uma Thurman) est kidnappé dans un hôtel new-yorkais et des soupçons sont rapidement levés sur quatre Britanniques séjournant dans le même hôtel. Une chasse à l’homme du FBI s’ensuit alors que les quatre tentent de prouver leur innocence. Seront-ils crus ?

Kunal Nayyar, Georgina Campbell, Elizabeth Henstridge et Tom Rhys-Harries jouent les principaux suspects de l’histoire, bien que chaque personnage plaide innocent. Le seul lien entre eux est qu’ils étaient tous dans le même hôtel la nuit de l’enlèvement. Cependant, au fur et à mesure que la série progresse, des motivations et des preuves émergent qui déplacent les soupçons d’un personnage à l’autre.

Les deux premiers épisodes de la série sont disponibles à partir d’aujourd’hui sur Apple TV+, tandis que les épisodes suivants seront diffusés chaque semaine chaque vendredi.