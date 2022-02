La série à suspense « Now and Then » sera diffusée le 20 mai sur Apple TV+. La première saison se composera de huit épisodes, les trois premiers étant disponibles au début, avec un nouvel épisode lancé chaque semaine par la suite.

Tourné en espagnol et en anglais, le nouveau programme TV+ se déroule à Miami et présente « Marina de Tavira et Rosie Perez, nominées aux Oscars, lauréate du prix Ariel José María Yazpik, lauréate du prix Goya Maribel Verdú, Manolo Cardona, Soledad Villamil lauréate de le prix Goya, Željko Ivanek lauréat du prix Emmy, Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte et Miranda de la Serna ».

Now and Then est un thriller à plusieurs niveaux qui explore les différences entre les aspirations de la jeunesse et la réalité de l’âge adulte, lorsque la vie d’un groupe de meilleurs amis de l’université change à jamais après qu’un week-end de fête se termine par la mort de l’un d’entre eux. Maintenant, 20 ans plus tard, les cinq autres sont réunis à contrecœur par une menace qui met en danger leurs mondes apparemment parfaits.

Nous vous rappelons qu’Apple TV+ est disponible en souscrivant à un abonnement au prix de 4,99 euros par mois.