Le classement « Worlds Most Admired Companies » du magazine Fortune des entreprises les plus admirées au monde place à nouveau Apple en première place, devant Amazon et Microsoft.

Comme cela s’est produit l’année dernière, et au-delà, Apple gagne la première place dans tous les secteurs, pas seulement dans la technologie. Fortune l’appelle la liste « All Stars », mais note qu’Apple est également en tête du classement de l’industrie informatique pour la douzième fois au cours des 13 dernières années.

Selon la publication, la position d’Apple dans ce classement révèle également la façon dont les concurrents perçoivent la firme de Cupertino.

« Nos classements sectoriels individuels montrent la position que chacun occupe parmi les leaders de son secteur, les personnes qui le concurrencent chaque jour. Alors que le règne de 15 ans d’Apple sur la liste All-Stars est vraiment remarquable, par exemple, sa présence au sommet du classement de l’industrie informatique, pour la douzième fois au cours des 13 dernières années, suggère qu’elle a simultanément impressionné un public encore plus dur. »

Derrière Apple, on retrouve Amazon en deuxième position, tandis que Microsoft complète le podium. Pfizer est quatrième, tandis que Walt Disney est cinquième. Google, ou plutôt sa société mère Alphabet, ne se classe qu’au septième rang. Vous pouvez consulter le tableau complet de Fortune sur ce lien.

Fortune s’associe au cabinet de conseil en gestion Korn Ferry pour compiler ce classement. Les entreprises sont initialement classées en fonction de leurs revenus, entrant dans les 1 000 plus grandes entreprises américaines. Finalement, environ 3 740 dirigeants, administrateurs et analystes sont invités à sélectionner les 10 entreprises qu’ils admirent le plus.