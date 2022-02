Apple a annoncé deux titres originaux et deux App Store Greats pour Apple Arcade. De plus, Apple a déjà révélé le calendrier de février 2022 avec une nouvelle fonctionnalité de l’App Store qui révèle la date de sortie des jeux.

« Gibbon: Beyond the Trees » est le nouveau titre développé par Broken Rules. Le jeu se concentre sur une famille de gibbons, qui sont un type de singe extrêmement agile, alors qu’ils se balancent à travers la cime des arbres d’une jungle luxuriante et magnifique. Cependant, vous rencontrerez également des vues inquiétantes avec des humains envahissant l’habitat naturel des gibbons.

Broken Rules a accordé une attention particulière à la création du système de mouvement dynamique dans le jeu, qui est basé sur la façon dont les gibbons se déplacent réellement dans la vie réelle. Le jeu proposera un mode histoire et un mode infini et tentera d’attirer l’attention sur certains sujets environnementaux assez importants tels que la déforestation, le braconnage et le changement climatique.

Gibbon: Beyond the Trees sera initialement lancé sur Apple Arcade plus tard ce mois-ci le 25 février.

Le deuxième titre est « Wylde Flowers » de Studio Drydock. Votre tâche sera de prendre le contrôle de la ferme de votre grand-mère et d’utiliser vos pouvoirs pour la faire revivre et interagir avec les habitants.

Wylde Flowers devrait sortir le 18 février sur Apple Arcade.

Enfin, nous avons deux titres qui rejoignent la catégorie App Store Greats. Nous parlons de Bloons TD 6+ de Ninja Kiwi Games, qui est une expérience de défense de tour classique avec un support coopératif à 4 joueurs, des boss, des cartes thématiques, etc. Bridge Constructor+ de Headup Games, d’autre part, est un excellent puzzle sur la construction de ponts sur 40 niveaux.

Ces versions pour Apple Arcade incluent des modules complémentaires. Bloons TD 6+ sortira le 11 février, tandis que Bridge Constructor+ le 4 février.