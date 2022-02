Un homme a finalement été condamné à 26 ans de prison pour avoir mis en place une fraude de plus d’un million de dollars contre Apple.

Haiteng Wu, 32 ans, diplômé en ingénierie et résident de Virginie aux États-Unis, a participé à un plan visant à demander des remplacements sous garantie pour des iPhone en échange de faux téléphones portables. L’homme avait déménagé de la Chine aux États-Unis en 2013 et avait même trouvé un travail tout à fait légal, avant de se lancer dans cette initiative qui a duré plus de trois ans.

Wu et d’autres complices ont reçu des iPhone non fonctionnels et contrefaits de Hong Kong, avec de faux IMEI et des numéros de série correspondant à ceux des iPhone réels et sous garantie. Sous de faux noms, Wu et ses amis ont renvoyé ces téléphones contrefaits à Apple pendant des années, affirmant que les iPhone ne fonctionnaient pas et devaient être remplacés sous garantie. Apple a remplacé ces téléphones par des iPhone authentiques, que Wu a ensuite renvoyés à Hong Kong pour les vendre.

Pour mener à bien son plan, l’homme a également impliqué sa femme, fait fabriquer de fausses cartes d’identité et ouvert plusieurs boîtes aux lettres pour recevoir des colis d’Apple et ne pas éveiller les soupçons. Au total, Wu a fraudé Apple pour près de 1 million de dollars. Après une première arrestation en 2020, la condamnation définitive est désormais arrivée, qui comprend 26 ans de prison et la restitution des 987 000 dollars à Apple.