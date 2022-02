Le roman à succès Dear Edward deviendra une série pour Apple TV+, comme vient de l’annoncer par la société.

Connie Britton, Taylor Schilling, Colin O’Brien et d’autres acteurs joueront dans la série. « Dear Edward » raconte l’histoire d’Edward Adler (joué par O’Brien), un garçon de 12 ans qui survit à un accident d’avion tragique dans lequel tous les autres passagers, y compris sa famille, meurent.

Alors qu’Edward et d’autres personnes frappées par la perte d’êtres chers tentent de donner un sens à la vie après l’accident, des amitiés, des amours et des liens inattendus se forgent. Le conte est présenté comme une histoire déchirante et édifiante dédiée à la survie, à la résilience, au lien entre les gens et à l’examen de ce qui nous rend humains.

La série sera scénarisée par Jason Katims, qui sera également producteur exécutif avec ses True Jack Productions aux côtés de Jeni Mullein. Il n’y a actuellement aucun détail sur la date de lancement de la série sur Apple TV+.