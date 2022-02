Telegram est mis à jour avec des autocollants vidéo, des réactions améliorées et d’autres nouveautés.

Avec la version 8.5 de Telegram, les utilisateurs peuvent désormais utiliser un nouvel autocollant vidéo plein de détails et avec des animations dynamiques. L’utilisateur peut également créer de nouveaux ensembles en envoyant des vidéos .webm à @stickers. Des autocollants animés et personnalisés peuvent également être transférés à partir d’autres applications.

Telegram améliore les réactions. Vous pouvez désormais afficher des animations plus petites et plus compactes lorsque vous réagissez aux messages et vous pouvez appuyer et maintenir un emoji dans le menu des réactions pour envoyer une animation plus grande. Il y a aussi la possibilité de voir des animations en temps réel dans le chat lorsqu’un utilisateur réagit à votre message et de réagir avec des emojis supplémentaires qui expriment l’amour, l’appréciation, la colère ou la surprise.

Autres nouveautés :

Appuyez sur le nouveau bouton dans les chats pour accéder à vos messages qui ont des réactions invisibles

Voir des animations de réactions invisibles lorsque vous appuyez sur le bouton.

Parcourir les chats récents

Revenez rapidement à un chat spécifique après avoir ouvert des liens vers d’autres chats ou être passé au prochain canal non lu

Appuyez sur le bouton Retour et maintenez-le enfoncé pour choisir le chat auquel revenir

Telegram est disponible gratuitement sur l’App Store.