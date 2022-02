Les AirPods Max ont été introduits en 2020 et étaient les premiers écouteurs sans fil d’Apple non liés à la marque Beats. Bien qu’ils offrent une excellente qualité sonore, certains clients n’aiment pas le Smart Case. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez acheter un étui fabriqué par la luxueuse marque italienne Gucci, pour « seulement » 730 euros.

L’étui fabriqué par Gucci pour AirPods Max s’appelle « Ophidia » et combine des éléments vintage avec des détails contemporains. Contrairement à celui d’Apple, avec cet étui vous ne passerez certainement pas inaperçu. Le boîtier beige est doublé de néoprène et de viscose, qui selon Gucci ont un « faible impact environnemental », ce qui est important lorsqu’il s’agit d’associer un produit Apple. Il y a des détails en cuir marron, une fermeture à bouton-pression avec logo « GG » doré et même une bandoulière réglable pour que vous puissiez transporter vos AirPods Max comme s’il s’agissait d’un petit sac de luxe.

Jouant sur le contraste entre passé et présent, le mot « Hodiernum » est imprimé à l’intérieur de l’accessoire, un mot latin qui signifie « Aujourd’hui ».

Il n’est pas clair, cependant, si l’étui « Ophidia » pour AirPods Max a des aimants comme le Smart Case d’Apple. Les aimants sont utilisés pour mettre les AirPods Max en mode veille afin que la batterie ne se vide pas lorsque les écouteurs ne sont pas utilisés. Sinon, vous devrez probablement recharger vos AirPods Max plus fréquemment.

Vous pouvez acheter l’étui Gucci AirPods Max sur le site Web de la marque.