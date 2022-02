La bêta de macOS Monterey 12.3 prépare le système d’exploitation aux nouvelles technologies ultra-large bande (UWB) sur Mac.

La dernière bêta de macOS 12 inclut les frameworks et les daemon nécessaires pour prendre en charge la technologie ultra large bande. Ce sont les mêmes outils déjà utilisés pour fournir une prise en charge UWB sur les appareils iOS utilisant la puce U1.

La technologie ultra-large bande est un protocole de communication sans fil à courte portée qui fonctionne en utilisant des ondes radio pour gérer les communications entre deux appareils ou plus. Dans sa forme la plus simple, il peut être utilisé pour transmettre des messages entre appareils, ce qui le rend quelque peu analogue au Bluetooth ou au Wi-Fi. Apple s’en sert par exemple pour améliorer la fonction iOS AirDrop qui, comme vous le savez, permet d’échanger rapidement des fichiers entre deux appareils compatibles. De cette façon, deux appareils UWB ou plus dans la même pièce peuvent se localiser avec beaucoup plus de précision.

Apple a introduit la technologie UWB pour la première fois sur l’iPhone 11 en 2019, puis l’a également intégrée à l’Apple Watch, au HomePod mini et à l’AirTag. Dans l’écosystème Apple, cette technologie permet une meilleure authentification AirDrop, une connexion AirPlay plus rapide, une plus grande précision dans Find my network et une connexion stable et rapide dans CarPlay sans fil.

Ces avantages pourraient être étendus au Mac, probablement avec les prochains modèles éventuellement équipés d’une puce U1-like. En fait, macOS 12.3 contient déjà tout le nécessaire pour la gestion de la technologie ultra large bande.