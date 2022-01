Les VPN font désormais partie du quotidien de nombreux internautes. Et pour cause, ils passent une bonne partie de leur vie sur leurs appareils : comptes bancaires, déclaration d’impôts, rendez-vous médicaux, et bien d’autres services se font en ligne. Alors, comment protéger ses données lorsqu’on utilise son smartphone ?

Une des réponses les plus simples et accessibles à tous : en utilisant un VPN. Les iPhones sont réputés pour leur sécurité, et pourtant leurs utilisateurs peuvent aussi bénéficier de la protection d’un VPN. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles utiliser un VPN pour iPhone ?

Numéro 1 : Une connexion confidentielle

Lorsque vous vous connectez sur un réseau Wi-Fi public ou Hotspot, il est possible que vos données soient vulnérables. En effet, certains pirates informatiques utilisent la faible sécurité de ces réseaux pour lancer des attaques et compromettre votre iPhone.

Lorsque vous vous connectez sur Internet, vos activités en ligne sont souvent enregistrées et parfois même revendues à des entreprises tiers, à des fins commerciales. Pour améliorer votre confidentialité et garder votre historique de navigation vraiment confidentiel, vous pouvez installer un VPN.

NordVPN chiffre vos données grâce à un chiffrement ultra moderne AES à clés de 256 bits. De plus, l’entreprise ne conserve aucune donnée concernant ses utilisateurs, comme le prouvent les audits externes réalisés à ce sujet.

(Code promo : PSTATION3 – 3% de remise sur l’abo de 24 mois + 1 mois offert)

Numéro 2 : Accès au contenus mondiaux

Un VPN permet de modifier votre adresse IP, c’est-à-dire de modifier votre emplacement virtuel. Ainsi, vous pouvez accéder aux plateformes de streaming ou à des contenus spécifiques choisissant le pays de votre choix. Durant vos voyages à l’étranger, vous avez aussi la possibilité d’avoir accès à tous vos services favoris en conservant une adresse IP en France.

Numéro 3 : Le rapport qualité/prix

Un VPN de type premium empêche aussi votre fournisseur d’accès à Internet, Google ou encore les entreprises publicitaires d’observer vos activités en ligne, et ainsi d’éviter que vos données personnelles soient exploitées et/ou revendues à votre insu.

Si vous êtes soucieux de votre confidentialité en ligne, l’achat d’un VPN représente une solution adaptée. Il est préférable de faire confiance aux fournisseurs de VPN qui proposent des abonnements, plus ou moins longs, pour un tarif plus ou moins avantageux. Les VPN gratuits offrent souvent un service de qualité moindre et pourraient même revendre vos données afin de se rémunérer : l’effet contraire d’un VPN.

Numéro 4 : Le VPN le plus rapide du marché

Les équipes de NordVPN ont développé le protocole NordLynx, basé sur la technologie WireGuard offre des vitesses de connexion et de téléchargement incomparables. En plus de cette technologie, l’entreprise propose d’autres protocoles VPN optimisés sur iPhone pour d’autres activités, comme OpenVPN ou IKEv2.

En plus de ces technologies, plus de 5 200 serveurs dans 60 pays garantissent aux utilisateurs une connexion stable où qu’ils soient. La fonctionnalité Connexion Rapide sur iPhone permet même de trouver le meilleur serveur et de s’y connecter en un clic.

Numéro 5 : Plusieurs appareils protégés en simultané

Les fournisseurs de services VPN proposent souvent des offres permettant aux utilisateurs de protéger plusieurs appareils en simultané. Ainsi, vous pouvez faire le choix de protéger votre iPhone, votre ordinateur portable, votre tablette et même les appareils des membres de votre famille.

Chez NordVPN, vous pouvez connecter 6 appareils en même temps. De plus, les applications de la marque sont compatibles avec la plupart des systèmes : macOS, Android, Linux, Windows, iOS. Des extensions Chrome, Edge et Firefox sont aussi disponibles.

Pour une sécurité de vos appareils chez vous, sachez qu’il est possible d’installer NordVPN sur votre routeur, et de protéger tous les appareils qui y sont connectés.

NordVPN vous permet donc de naviguer en toute confidentialité sur tous vos appareils, sans perdre de vitesse de connexion. Des fonctionnalités avancées telles que Cybersec, qui bloque les publicités indésirables et les traqueurs, offrent une expérience de navigation optimale. Si vous rencontrez des problèmes de connexion, l’assistance est disponible 7j/7 et 24h/24, en français.

(Code promo : PSTATION3 – 3% de remise sur l’abo de 24 mois + 1 mois offert)