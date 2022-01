Après les nombreuses fonctionnalités ajoutées avec iOS 15.4, Apple ne s’arrête pas et pourrait dans les prochains mois intégrer trois nouvelles fonctionnalités dont on parle depuis un certain temps.

Documents numériques dans l’application Wallet

Apple teste cette fonctionnalité dans plusieurs États américains, mais un accord pourrait également être trouvé dans d’autres pays d’ici la fin de l’année. Cette nouveauté permettra d’ajouter une carte d’identité et un permis de conduire numérique directement à l’application Wallet, de manière à permettre aux utilisateurs d’avoir ces documents sur l’iPhone sans avoir besoin d’apporter des contreparties physiques.

Paiements sur iPhone

Avec une prochaine mise à jour d’iOS, les particuliers et les entreprises pourront accepter des paiements simplement en rapprochant la carte de crédit ou de débit de l’iPhone, grâce à la puce NFC intégrée au smartphone.

Bloomberg indique qu’il n’est pas encore clair si le service de paiement sera intégré à Apple Pay, mais comme il ne s’agit pas d’une fonctionnalité matérielle, il pourrait être activé dès les prochains mois, avant même la sortie d’iOS 16.

Apple Music classique

En 2021, Apple a annoncé avoir acquis le service de streaming de musique classique Primephonic, ajoutant qu’il lancerait prochainement une application spécifiquement dédiée à la musique classique. Cette application devait être publiée pour les abonnés Apple Music d’ici la fin de 2021, mais quelque chose s’est mal passé et Apple a été contraint de reporter son activation.

Apple Music Classic devrait de toute façon arriver d’ici cet été.

Et vous, quelles nouvelles attendez-vous ?