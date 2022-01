Les propriétaires de voitures Tesla qui ont assuré leur voiture auprès de la même compagnie de véhicules électriques peuvent désormais lier leur police d’assurance Tesla directement à Apple Wallet.

L’application Tesla a récemment reçu une nouvelle mise à jour, déjà disponible sur l’App Store, qui introduit la prise en charge d’Apple Wallet. Les propriétaires de voitures Tesla pourront ajouter leur police d’assurance Tesla à Apple Wallet en se connectant à l’application, en appuyant sur leur photo de profil, en sélectionnant Compte, Assurance, Gérer les cartes et les documents.

New Version Detected: 4.5.0

Changelog is:

– Tesla Insurance policy holders can add their insurance card to Apple Wallet — Tesla App Updates (iOS) (@Tesla_App_iOS) January 25, 2022

Tesla a lancé ses offres d’assurance en Californie il y a plusieurs années et a commencé à s’étendre à d’autres États à la fin de l’année dernière. L’assurance Tesla n’est actuellement disponible que dans certains États des États-Unis, mais la société espère l’offrir à travers les États-Unis d’ici la fin de l’année. Pour ce faire, cependant, elle devra obtenir l’approbation de chaque État. De plus, elle est disponible en Chine et en Allemagne.

Tesla propose une assurance basée sur la collecte en temps réel des données de conduite. Les récompenses sont déterminées en fonction de la durée de conduite et un score de sécurité est compilé, qui intègre cinq facteurs différents, pour évaluer la sécurité de la conduite.

L’application Tesla peut être téléchargée gratuitement sur ‌l’App Store‌.