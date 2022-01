Apple a mis à jour les notes de la bêta de macOS 12.3 pour alerter les utilisateurs de macOS Catalina d’un problème potentiel lors de l’installation des versions bêta de macOS 12.3 ou macOS 11.6.4 sur un volume APFS distinct avec FileVault activé.

« Si macOS Catalina est actuellement installé sur votre Mac, l’installation de macOS Monterey 12.3 beta ou macOS Big Sur 11.6.4 beta sur un volume sur lequel FileVault est activé peut provoquer une boucle de démarrage lors d’une nouvelle tentative d’accès au volume précédent. »

Sur un Mac avec macOS High Sierra ou une version ultérieure, vous pouvez installer macOS sur un volume APFS distinct, puis basculer entre les versions de macOS, y compris les versions bêta, comme si chacune se trouvait sur un disque distinct.

Apple a publié la première bêta, également publique, de macOS 12.3 plus tôt cette semaine, avec une nouvelle fonctionnalité clé qui est Universal Control. En outre, Elle inclut également de nouveaux emojis, supprime les extensions de noyau utilisées par Dropbox et OneDrive, supprime Python 2.7, etc.