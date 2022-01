Hier soir, Apple a mis à disposition la nouvelle mise à jour macOS 12.3 bêta 1, qui en plus d’Universal Control, apporte une petite nouveauté pour les développeurs.

Une nouvelle API appelée ScreenCaptureKit apparaît dans les notes de publication partagées par Apple, qui ajoute la prise en charge de l’enregistrement d’écran haute performance pour les applications tierces. Comme l’a souligné Apple, le nouveau cadre est conçu pour vous permettre de capturer uniquement un contenu spécifique à l’écran, comme une fenêtre spécifique. Avec macOS Monterey 12.3, les développeurs auront accès à cette nouvelle API pour capturer l’écran avec plus de précision.

Voici la description fournie par Apple :

« Utilisez le framework ScreenCaptureKit pour ajouter un support d’enregistrement d’écran haute performance à votre application Mac. Le framework offre plus de contrôle pour sélectionner et diffuser uniquement le contenu que vous souhaitez capturer. Lorsqu’un flux capture de nouvelles images vidéo, il transmet un CMSampleBuffer à votre application qui contient les données vidéo et les métadonnées associées. »

Nous vous rappelons que la bêta 1 n’est actuellement disponible que pour les développeurs.