Comme prévu, Apple a officiellement publié les résultats du premier trimestre fiscal de 2022 (T1 2022), qui correspond au quatrième trimestre civil de 2021. L’entreprise enregistre un nouveau record avec des revenus de 123,95 milliards de dollars.

Le trimestre est certainement l’un des plus importants, étant celui qui couvre la période des fêtes de Noël. Apple a enregistré un chiffre d’affaires record de 123,95 milliards de dollars, en hausse de 11% par rapport au même trimestre l’an dernier. La société a déclaré un bénéfice de 34,6 milliards de dollars et un bénéfice dilué par action de 2,10 dollars. Malgré les inquiétudes suscitées par la crise bien connue de l’approvisionnement en semi-conducteurs, la société a réussi à bien absorber l’impact de la crise.

Comme nous le savons tous, Apple ne rapporte plus le nombre d’unités vendues par catégorie unique, préférant à la place une répartition des revenus par catégorie de produits. Voici la répartition complète pour le premier trimestre fiscal 2022 :

iPhone : 71,63 milliards de dollars

Mac : 10,85 milliards de dollars

iPad : 7,25 milliards de dollars

Wearables, Maison et Accessoires : 14,70 milliards de dollars

Services : 19,5 milliards de dollars

Comme toujours, le commentaire opportun de Tim Cook arrive :

« Les résultats records de ce trimestre ont été rendus possibles grâce à notre gamme de produits et de services la plus innovante à ce jour. Nous sommes ravis de voir la réponse des clients du monde entier à un moment où rester en contact n’a jamais été aussi important. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider à construire un monde meilleur, en progressant vers notre objectif de rendre l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement et nos produits neutres en carbone d’ici 2030. »

Luca Maestri, CFO d’Apple, a également commenté cet important résultat :

« L’excellente réaction des clients à notre récent lancement de nouveaux produits et services a entraîné une croissance à deux chiffres des revenus et des bénéfices, contribuant à établir le niveau record de notre base installée d’appareils actifs. Ces résultats d’exploitation record nous ont permis de reverser près de 27 milliards de dollars à nos actionnaires au cours du trimestre. »

Le communiqué de presse officiel est comme toujours disponible sur la Newsroom.