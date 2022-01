Le film d’animation « Luck » avec Eva Noblezada, Simon Pegg, Whoopi Goldberg et Jane Fonda, fera ses débuts sur Apple TV+ le 5 août.

Le premier long métrage de Skydance Animation pour Apple TV+ s’intitulera « Luck » et racontera l’histoire d’une malheureuse nommée Sam qui se lance dans une mission qui pourrait changer sa chance pour toujours.

Le casting, composé de plusieurs stars, exprime un certain nombre de personnages du pays de la fortune. Eva Noblezada sera la voix de Sam, Whoopi Goldberg sera le chef de la sécurité appelé Captain, Simon Pegg sera Bob le chat noir porte-bonheur, Jane Fonda sera le dragon et PDG de Good Luck, tandis que Flula Borg jouera Jeff la Licorne. Le film est réalisé par Peggy Holmes avec un scénario original de Kiel Murray. John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg et David Eisenmann sont les producteurs.

Il s’agit du premier des trois projets Skydance Animation prévus pour TV+. Dans le futur, « Spellbound » et la série animée « The Search for WondLa » devraient également arriver. De plus, Apple a récemment signé un nouvel accord avec Skydance Media qui apportera plusieurs films « live-action » sur la plateforme.